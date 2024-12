Oasport.it - Volley femminile, tabellone Coppa Italia 2025: gli accoppiamenti dai quarti alla finale

Leggi su Oasport.it

Le migliori otto squadre al termine del girone d’andata della Serie A1 di, si sono qualificate per la. La competizione prevede la disputa deiditra il 29 e il 30 dicembre sul campo delle quattro formazioni meglio piazzate, le quattro vincitrici di quelle partite secche staccheranno il biglietto per la Final Four, in programma nel weekend dell’8-9 febbraioUnipol Arena di Bologna, dove verrà assegnato il trofeo.Si è così delineato ildelladi. Conegliano ha chiuso da imbattuta il girone d’andata di Serie A1, vincendo le prime tredici partite e meritandosi così la sfida contro l’ottava compagine della graduatoria, ovvero Vallefoglia: sulla carta dovrebbe essere un impegno agevole per le Pantere.