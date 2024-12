Terzotemponapoli.com - Venezia, 5 punti nelle ultime 3 partite

Ilè rientrato di prepotenza nella dura lotta per non retrocedere. I pareggi con Como e Juventus, e la vittoria contro il Cagliari sono il biglietto da visita di una squadra da non sottovalutare.Ilè tutt’altro che spacciatoQuando si parla della lotta salvezza, molto spesso si sente dare quasi per scontato che ilpossa retrocedere, scrive quest’oggi il quotidiano La Nuova, raccontando che in realtà analizzando lesi poteva già da tempo notare però che le prestazioni spingessero a non dare per spacciata una squadra che, a parte in duecontro Milan e Bologna, ha sempre dato l’impressione di poter raccogliere di più.Un aiuto dal mercato serviràIlora arriva al Maradona con 53 gare, dopo che la società aveva blindato Di Francesco, pareggiando col Como, sfiorando la vittoria sul campo della Juventus e poi battendo il Cagliari: “Ed ora, con ilnon più ultimo e soprattutto a soli 2dalla salvezza, si può capire che bisogna tenere in considerazione anche questa squadra da qui a giugno e c’è anche un certo ottimismo in virtù proprio della consapevolezza.