Valentina Stella a Sorrento in Concerto per Mariano Russo

(NA) – Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, asi ricorda. Un imprenditore intelligente, un albergatore di classe che è stato per decenni punto di riferimento dell’ospitalità die dintorni. Ed è con queste premesse che come doveroso tributo all’indimenticato imprenditore del turismo, il 30 dicembre alle ore 20.30 nella Piazza Tasso di, a prendere corpo sarà uno spettacolo organizzato dalla figlia Mariella e la sua famiglia con l’artista. Un evento che dopo i precedenti con il “Sunshine Gospel Choir” e i “Gipsy Kings” intende portare tra la gente quella gioia che ha contraddistinto la vita diinsieme all’amore incondizionato per. Sempre presente nel cuore degli eredi e dei sorrentini,è stato un uomo che ha saputo costruire rapporti internazionali solidissimi, tanto da incidere indelebilmente il proprio nome nella storia dell’ospitalità Sorrentina.