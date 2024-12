Ilrestodelcarlino.it - Under 17, un rullo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Natale in chiaroscuro per la cantera biancorossa. L’19, dopo aver comandato nel primo tempo (29-40 al 20’) viene beffata dopo un overtime da Bergamo per 83-81. Unahotels: Lusetti F., Selva 4, Carboni, Bonaretti 8, Suljanovic 33, Yadde, Mainini 4, Lusetti L. 4, Emokhare 2, Deme 13, Manfredotti 7, Abreu 6. All. Rossetti. Tutto facile per l’17 (nella foto, Hadzhyiev) che asfalta Ravenna per 89-53, chiudendo la pratica già all’intervallo (51-23 al 20’). Unahotels: Hadzhyiev 11, Morcavallo 6, Ghirardini 4, Bulgarelli 3, Manfredotti A. 15, Marras 6, Borzacca 2, Petacchi 4, Rinaldini 5, Baldasseroni 8, Samb 19, Cuoghi 6. All. Consolini. L’15 perde a Piacenza per 78-73 dopo un match punto a punto (26-25, 46-43; 60-60 i parziali). Unahotels: Kotlar, Casolari 2, Nanni 8, San Pietro 10, Zucchetti, Maestri 13, Ghizzi 8, Montorsi 2, Filini 15, Mambriani 12, Mancinelli 3.