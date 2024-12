Cityrumors.it - Travolge con il bob una donna e scappa, è caccia al “pirata”: si sa solo una cosa

Leggi su Cityrumors.it

La vacanza si è trasformata in tragedia per una. La vittima è stata investita da un bob: gli inquirenti sono adelLe piste da sci nascondono mille insidie e una di queste può essere anche l’incoscienza delle altre persone. Gli esperti da sempre chiedono la massima prudenza per evitare incidenti gravi. Non è stato così nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 dicembre, sulle piste di Serino, in provincia di Bergamo.con il bob una, èal “”: si sauna(Pixbay) – cityrumors.itUna, secondo le informazioni che si hanno a disposizione, è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un bob. La vittima nella caduta ha sbattuto la testa perdendo conoscenza. Ora il quadro clinico è in miglioramento e non sarebbe in pericolo di vita.