Biccy.it - Telespettatori del GF chiedono provvedimenti contro Tommaso: brutta scena nella notte

Da quando MariaVittoria Minghetti e Alfonso D’Apice si sono avvicinati in tugurio,Franchi ha cambiato totalmente atteggiamento al Grande Fratello. L’idraulico toscano è diventato l’ombra della gieffina, arrivando a non perderla d’occhio quando si allontana a più di un metro da lui e chiedendo spiegazioni anche ad Alfonso: “Tu come mai non sei già a letto? Sono le tre die sei qui davanti al bagno? Stavi aspettando lei per parlare da soli?“. Questi comportamenti non sono piaciuto a molti, che da settimane ormai criticano il concorrente.Anche diversi gieffini hanno cercato di spiegare ache deve lasciare più libera MariaVittoria, ma lui nega l’evidenza e sembra non capire. IeriFranchi ha preso la Minghetti per un braccio e l’ha tirata a sé per terra, rimproverandola: “Vieni giù! Sei fuori.