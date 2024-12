Pronosticipremium.com - Serie A, pari tra Lazio ed Atalanta: Brescianini risponde a Dele Bashiru

La 18° giornata diA prosegue senza alcun tipo di sosta e ci ha regalato uno scontro al vertice, nella serata di oggi 28 dicembre. Dopo i due anticipi delle 15:00 e quello delle 18:00, con l’Inter che ha battuto il Cagliari per 3-0,edsono scese in campo alle 20:45 allo stadio Olimpico. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-1, che sta stretto ad entrambe le compagini per quanto concerne l’attuale classifica.I biancocelesti hanno sbloccato l’incontro al 27? con Fisayo, che ha tagliato la difesa della Dea ed ha colpito a tu per tu con Marco Carnesecchi. I bergamaschi non hanno mollato e, allo scadere del secondo tempo, hanno trovato la rete del definitivo pareggio all’88’, con uno dei subentrati. Si tratta di Marco, che ha insaccato a porta vuota sull’invito di Ademola Lookman.