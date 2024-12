Notizie.com - Rifiuti urbani, il Mezzogiorno accorcia le distanze. Lanz (Ispra): “Riciclo, obiettivo 65% nel 2035”

Leggi su Notizie.com

Crescono la produzione e la raccolta differenziata, meno conferimenti in discarica e ille.È il quadro disegnato dall’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale (), che ha diffuso in queste ore l’ultimo report riguardante i. Abbiamo approfondito le statistiche con Andrea Massimiliano, responsabile Centro Nazionale deie dell’economia circolare di, in esclusiva per Notizie.com., ille): “65% nel” (CANVA FOTO) – Notizie.comA cosa è dovuto secondoin particolare la crescita delin termini di differenziata? Si è trattato di un processo di “normalizzazione” dopo gli anni in cui lo scarto tra nord e sud era abnorme?Analizzando gli andamenti delle percentuali di raccolta nel periodo 2019-2023 si può rilevare che la differenza tra la percentuale media del Nord e quella del Sud si è ridotta di 4,5 punti.