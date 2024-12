Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2024 in DIRETTA: alle 13.00 la seconda manche, Brignone vuole il successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO D11.3012.38 LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO-20251. Camille Rast (Svizzera) 2872. Cornelia Huetter (Austria) 2503. Mikaela Shiffrin (USA) 2454. Sofia Goggia (Italia) 2404. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 2406. Federica(Italia) 2197. Zrinka Ljutic (Croazia) 2029. Sara Hector (Svezia) 1829. Lena Duerr (Germania) 18112.35 La primaha visto una Federicaeccellente, che ha chiuso davanti a Lara Gut-Behrami e Sara Hector. Settima Marta Bassino che, tuttavia, avrà chance di risalita.12.30 Buongiorno e bentornati a! Tra 30 minuti esatti prenderà il via ladel. 11.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento13.00 per la