Legge di bilancio 2025 | tutte le misure approvate con la Manovra

Dopo aver incassato il voto di fiducia, ladiè stata approvata in via definitiva dal Senato nella serata di sabato 28 dicembre, con con 112 voti a favore, 67 voti contrari e un astenuto. Luce verde quindi al testo dellafinanziaria per il prossimo anno, seppur tra aspre polemiche da parte dell’opposizione, che ha accusato l’esautorazione di fatto del parlamento, vista l’impossibilità di discutere emendamenti al provvedimento, e la formale ultima approvazione di un testo arrivato sugli scranni dei senatori già blindato. L’ok definitivo è stato dato a unada circa 30 miliardi che, tra lefocali in vigore dal, vede la conferma strutturale del taglio al cuneo fiscale e delle aliquote Irpef, la revisione al sistema di detrazioni fiscali e da lavoro,a favore di famiglie e natalità (carta nuovi nati, bonus nido, ecc) e piccole novità sulle pensioni.