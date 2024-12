Ilgiorno.it - La strada olimpica che frana: Monte Piazzo malato terminale. Il “cerotto“ sono i drenaggi

Lecco, 28 dicembre 2024 – Un grande vuoto a perdere. Loi 2 chilometri e mezzo di lunghezza per i 12 metri di larghezza e gli 8 di larghezza di ciascuna delle due canne della galleriadella Statale 36, tra Dorio e Colico. Il traforo sta lentamente ma inesorabilmente cedendo e scivolando verso il lago. Nonostante siano in corso altri costosissimi lavori da oltre 55 milioni di euro solo per cominciare, per consolidare la galleria, in vista delle Olimpiadi 2026, l’infrastruttura sarà comunque a termine, con un esercizio utile di non più di 15 anni. A lanciare l’allarme è l’ingegner Nicola Prisco, numero uno di Anas Lombardia. È questione di scienza, geologia soprattutto. “La galleria si trova su un cono di, un difetto che non può essere eliminato completamente con nessun intervento – spiega il responsabile di Anas Lombardia -.