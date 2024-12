Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 29 dicembre, Jimena scopre la verità: Jana è l'amante di Manuel

di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming. Ecco in anteprima ledella puntata de La, in onda domenica 29su Rete 4 alle 19.40: Don Romulo spegne le speranze di Salvador. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione diExpósito a scoprire lasul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Catalina, travolta dai dubbi, decide di non partecipare all'incontro con padre Fermín sulle nozze, scatenando l'ira di Cruz, preoccupata per la reputazione familiare. Pelayo, però, non rinuncia e si presenta ugualmente, determinato a sposare Catalina.