Juve missione difesa | tre movimenti e un grande rimpianto

Lantus per il mercato di riparazione ha una sola priorità su tutte le altre: rinforzare il reparto arretrato. Il piano di Cristiano GiuntoliLantus ha le idee chiare: lava rinforzata, e in fretta. Gli infortuni di Bremer e Cabal, che resteranno fuori fino a fine stagione, hanno costretto Cristiano Giuntoli a intervenire sul mercato. Non si tratta di una semplice sostituzione: i bianconeri vogliono trovare soluzioni che garantiscano stabilità oggi e valore per il futuro.Cristiano Giuntoli fra rimpianti, acquisti e cessioni (LaPresse) – serieanews.comTra i nomi in ballo ci sono Hancko del Feyenoord e Antonio Silva del Benfica. Ma anche in entrata c’è il rischio di un addio eccellente, mentre sullo sfondo si affaccia ilper un talento ceduto solo pochi mesi fa.L’obiettivo principale resta David Hancko.