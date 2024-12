Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco leghista anti Forza Nuova: “No alle frange violente”. Ferrara chiude ai neofascisti

, 28 dicembre 2024 – “Anon c’è spazio per chi si ispira a valori contrari alla nostra Costituzione. I nostri valori sono quelli e non possono essere messi in discussione”. È una presa di posizione netta quella deldiAlan Fabbri nella replica al leader di, Roberto Fiore, che – in un comunicato dell’altro giorno – ha accusato maggioranza e opposizione comunali di “censura” e “discriminazione” nei confronti del partito neofascista di cui è fondatore. Ma riavvolgiamo il nastro. Gli scontri in città e la decisa presa di posizione dell’opinione pubblica nascono all’indomani dell’inaugurazione – nell’ottobre scorso – della ‘Casa della Patria’, sede regionale del partito estremista. Non solo. A metà novembre, gli esponenti didiramano un comunicato che getta ulteriore benzina sul fuoco.