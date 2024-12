Ilveggente.it - I pronostici di sabato 28 dicembre: Serie A, Primeira Liga

di28, ci sono quattro partite diA, tre die altri campionati in giro per il mondo.Al contrario di, Ligue 1 e Bundes, laA non si ferma in questo periodo tra Natale e Capodanno e scende regolarmente in campo per la diciottesima giornata. Si parte oggi con le prime quattro partite: Empoli-Genoa e Parma-Monza alle 15:00, Cagliari-Inter alle 18:00 e Lazio-Atalanta alle 20:45.Idi28A,(LaPresse) – IlVeggente.it In Empoli-Genoa si sfidano la squadra con il peggior attacco interno del campionato e quella che fuori casa ha fatto più gol solo del Lecce. Difficile vedere un alto numero di gol, mentre più scoppiettante potrebbe essere l’altra sfida tra Parma e Monza. L’Inter sta attraversando un ottimo periodo di forma e non dovrebbe fermarsi al cospetto da Cagliari.