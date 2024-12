Secoloditalia.it - Hacker filorussi attaccano i siti di Malpensa, Linate e Farnesina. Tajani: “Aumenteremo la sicurezza”

Il gruppo di cybercriminalichiamato “NoName057(16)” ha attaccato iweb degli aeroporti di, Milano-e dellarendendoli irraggiungibili dagli utenti. «I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica», si legge nella rivendicazione pubblicata sul canale Telegram degli. L’attacco non ha comportato problemi particolari all’operatività dei voli, ha invece creato disagio agli utenti che ne volevano controllare lo stato in arrivo o in partenza attraverso il web e le app. Glinella rivendicazione hanno anche fatto riferimento a un’offensiva informatica verso altriitaliani legati alla mobilità, tra i quali Siena Mobilità, Gtt Gruppo Trasporti Torino, e Federtrasporto. Sul caso sta lavorando il Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico), che oltre a procedere con le indagini sugli autori ha anche affiancato i bersagli dell’attacco nel ripristino dei sistemi.