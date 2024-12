Inter-news.it - Esposito accorcia le distanze, ma non basta: Genoa vittorioso a Empoli

Ilsupera l’con il punteggio di 2-1. La squadra di casa non sfrutta le opportunità avute nel primo tempo, venendo punita dai gol di Milan Badelj e Caleb Ansah Ekuban. Sebastianosegna il gol dell’1-2, dopo aver sbagliato un rigore quando le squadre si trovavano sul punteggio di 1-0 per i liguri.PAREGGIO DEFINITIVO – L’ospita ilcon l’obiettivo di incrementare ulteriormente il proprio vantaggio sulla zona retrocessione. Nell’arco del primo tempo, i toscani provano in più occasioni a trasformare le palle gol create in zona offensiva, ma un buon Nicola Leali impedisce alla formazione di Roberto D’Aversa di soddisfare il proprio proposito. In particolare, il portiere delè decisivo sulle conclusioni di Tino Anjorin al 31? e Roberto Cacace al 42?. Al 46?, alba del secondo tempo, Devis Vazquez commette un errore, in fase di costruzione dal basso, che consente aldi confezionare un’azione offensiva conclusasi con il gol di Milan Badelj.