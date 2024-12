Ilgiorno.it - Decori natalizi contraffatti. Maxi-traffico sgominato

Leggi su Ilgiorno.it

Oltre 47 milioni di oggetti, tra addobbi, decorazionie e altri articoli per le feste venduti con una falsa marchiatura Ce: è quanto scoperto dalla guardia di finanza di Legnano, dopo l’ispezione di tre magazzini nell’area, collegati - secondo quanto ricostruito nelle successive indagini di approfondimento - con due società fornitrici ubicate nel Bresciano. Nelle tre strutture gli articoli rinvenuti dagli agenti sono stati più di 300mila e il numero complessivo si riferisce all’immissione sul mercato italiano da parte delle due aziende con sede nell’area di Brescia. Si tratta di due importatori che hanno contribuito a immettere sul mercato oltre 47 milioni di oggetti utilizzati durante le festivitàe: palloncini, festoni, addobbi, decorazionie e altro. Tre persone sono state denunciate per frode in commercio.