Dalla Russia alla Cina, libertà di stampa negata

Roma, 27 dicembre 2024 – Dietro le sbarre per aver fatto con correttezza e coscienza il loro lavoro o addirittura per essere utilizzati come lucrosa merce di scambio. Cecilia Sala, giornalista de Il Foglio e Chora Media, si trova nelle mani degli iraniani, in isolamento nel carcere di Elvi, noto per le condizioni di detenzione disumane. Sono in corso le trattative per riportarla a casa ed è probabile che Teheran muoverà contro di lei false accuse per alzare il prezzo della sua liberazione. Appena pochi mesi fa è accaduta la stessa cosa al giornalista americano, Evan Gershkovich, corrispondente del Washington Post e arrestato negli Urali. La versione di Mosca fu che il reporter era stato ‘colgo in flagrante’ mentre riceveva documenti ‘top secret’ in un ristorante vicino a Ekaterinburg. epa11517310 A handout still image taken from handout video provided by then Federal Security service (FSB) showsn FSB officer escorts to a plane WSJ journalist Evan Gershkovich during a prisoner exchange betweenand Western countries at an undisclosed location,, 01 August 2024.