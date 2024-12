Secoloditalia.it - Criminali più pericolosi d’Europa: tra i ricercati 4 italiani. L’unica donna è una “fioraia” slovacca

“Hanno le mani sporche di sangue”: la scritta campeggia a caratteri cubitali sul sito EU Most wanted (i) dell’Enfast, l’European network of fugitive active search teams, servizio attivo nella ricerca dei latitanti supportato da Europol. La lista aggiornata ne conta 57, uno è stato appena arrestato.In homepage appaiono foto segnaletiche, nomi e l’invito ai cittadini è categorico: «Tutti i fuggitivi visualizzati su questo sito Web devono essere considerati! Non avvicinarti a loro! Invece, si prega di segnalare qualsiasi informazione in proprio possesso su queste persone tramite questo sito Web o contattando qualsiasi stazione di polizia».Chi sono i 4nella lista deipiùTra spiccano quattro: Giovanni Motisi, Domenico Bellantoni, Vincenzo Parisi e Renato Cinquegranella.