Capello: "Fonseca deve portare il Milan in Champions. Impegno gravoso, ma …"

Fabio, ex allenatore die Roma e vincente con entrambe le squadre, ha parlato della sfida di domani sera a 'San Siro' in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico di Pieris alla 'rosea' su chi si gioca più in-Roma tra i due allenatori, Pauloe Claudio Ranieri. «Ranieri avrà tempo fino alla fine per lavorare e dare dignità alla squadra, cosa che peraltro sta già facendo molto bene, con grande voglia. Claudio mi sembra molto determinato.inveceilalmeno nelle 4 di, sperando che alla fine possano essere anche 5. È un, certo, ma ilè un club che richiede sforzi importanti». LEGGI ANCHE: L'intervista integrale disu-Roma e non soltanto >>>