Calciomercato Milan – Juventus forte su Tomori | la formula Fagioli …

Fikayosembra essere sempre più vicino alla, in vista della prossima sessione diinvernale, e nelle ultime ore sono giunte novità anche sullache porterebbe il centrale dela Torino. L'inglese, che è stato uno degli eroi dello Scudetto conquistato con Stefano Pioli, non ha mai trovato il feeling con Paulo Fonseca. Inizialmente veniva anche impiegato, seppur non con grande costanza, ma poi il rapporto si è deteriorato. E l'episodio contro la Fiorentina, quando prese il pallone togliendolo dalla disponibilità di Christian Pulisic, non ha fatto altro che peggiorare la sua situazione. Sulle sue tracce, da qualche tempo, ci sarebbe la. Le ultime informazioni sul suo futuro le hanno fornite i colleghi di 'TuttoMercatoWeb'. Secondo quanto riferito, infatti, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto o obbligo condizionato a determinate condizioni.