Calciomercato Milan – Jacobone | Riso ha proposto questi tre calciatori

Mancano pochi giorni all'inizio delinvernale e Alessandroha riportato una notizia riguardante il. In particolar modo, il mercato in entrata dei rossoneri, che sono alla ricerca di rinforzi. Il giornalista, sul suo profilo X, ha scritto che il procuratore Giuseppehaben 3 giocatori al. Le parole di: "in pentola a Casa, con una serie di opportunità che tra gennaio e quest'estate potrebbero prendere vita su idea del procuratore, in ottimi rapporti con la dirigenza rossonera.Gabriele Zappa, in scadenza di contratto col Cagliari, come vice di Emerson Royal; Lorenzo Lucca dell'Udinese in caso non si concretizzasse il trasferimento di Tammy Abraham; Bryan Cristante, in uscita dalla Roma e sarebbe buono in chiave liste".