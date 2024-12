Lanazione.it - 28 dicembre, il giorno dei Santi Innocenti: chi sono e il legame con Firenze

, 282024 - Oggi, 28, si festeggiano i, per ricordare i bambini che furono uccisi a Betlemme per ordine del re Erode. Una strage comandata affinchè tra essi morisse il bambino Gesù. Undedicato all’infanzia rubata e negata, di cui per prima si è interessata. Non è un caso che qui è nato l’Istituto degli, che anche quest’anno festeggia questa giornata con una messa nel salone Brunelleschi. Alle ore 17 l’arcivescovo monsignor Gherardo Gambelli celebrerà la santa messa dedicata aiche hanno dato il nome alla più antica istituzione pubblica italiana, nata appunto per difendere l'infanzia in difficoltà. Oggi in alcune parti del mondo è usanza anche fare degli scherzi: è infatti una delle tradizioni più divertenti del Natale spagnolo, e rassomiglia un po' al nostro pesce d’aprile.