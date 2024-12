Ilgiorno.it - Zelo Buon Persico, iniziati i lavori per realizzare la Casa di comunità

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 27 dicembre 2024 – Servizi sanitari a chilometro zero sempre più vicini a. Sono infatti stati avviati iper la realizzazione della localedi. Il presidio sarà accolto negli spazi della ex scuola primaria di piazza Don Pozzoni, concessi in uso dal Comune all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi. Il progetto di ristrutturazione è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un importo di 1.481.481 euro, e cofinanziato con un contributo di Regione Lombardia, pari a 600.000 euro. Chi lavorerà nell'edificio La struttura accoglierà medici di medicina generale, specialisti, pediatri, infermieri di famiglia e di, oltre ad assistenti sociali. Uno spazio che nasce per rispondere ai bisogni dei cittadini, in particolare delle persone fragili e dei pazienti cronici.