Thuram l’annuncio sul suo futuro | Ne parlerò con la società

Ultimo aggiornamento 27 Dicembre 2024 12:02 di Giancarlo SpinazzolaLa rivelazione di Marcusha infiammato i tifosi: l’attaccante francese l’ha detto davveroBen 13 gol in stagione per Marcusche di fatto si è caricato sulle spalle l’Inter. In un momento di appannamento di Lautaro Martinez che proprio non riesce ad essere decisivo come nella scorsa stagione, ci sta pensando il francese a spingere in alto l’Inter. Il centravanti è alla sua seconda stagione in Italia ed ormai la Serie A è un po’ come il giardino di casa.“Sono in totale fiducia e devo ringraziare chi mi sta intorno, dal mister ai compagni alla” ha spiegato il bomber transalpino che ha candidamente ammesso come non abbia intenzione di porsi limiti. Eppure ha individuato anche dove migliorare: “Provare ad andare più veloce e nel colpo di testa“, un’arma potenzialmente devastante essendo un centravanti alto e fisico.