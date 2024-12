Movieplayer.it - The Batman 2 arriverà un anno più tardi rispetto al previsto, ecco la nuova data di uscita

Warner Bros Pictures ha annunciato che ladidi The2 è stata posticipata di ben une debutterà ora nel 2027. I fan della DC che speravano di vedere presto The2 sul grande schermo resterdelusi: Warner Bros ha infatti posticipato ladidi ben un. Il sequel con star Robert Pattinson doveva debuttare nei cinema il 2 ottobre 2026, ma è ora in programma per l'1 ottobre 2027. Lo slittamento dell'di The2 Le riprese di The2 inizieralla fine dell'estate ed era impossibile, considerando il periodo necessario per completare gli effetti speciali, ultimare il montaggio entro l'autunno. Il film diretto da Matt Reeves avrà inoltre a disposizione le sale Imax .