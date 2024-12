Lanazione.it - Stanza di degenza al San Donato intitolata alla memoria dell’infermiera Cinzia Sestini

Arezzo, 27 dicembre 2024 –dial SanLa professionista, prematuramente scomparsa, è stata promotrice di una figura professionale innovativa che pone l’ascolto e la relazione emotiva come atto di cura Da venerdì 20 dicembre, all’interno dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive dell’ospedale San, una delle stanze del reparto è stata dedicatadi una professionista stimata e apprezzata, prematuramente scomparsa nel 2023: l’infermiera, responsabile infermieristica del Rischio clinico per l’area provinciale di Arezzo. La targa sulla porta ricorda come “l’aver cura della persona implica come atto terapeutico l’ascolto, il dialogo e la relazione emotiva”, cardini che hanno ispirato tutta la sua vita professionale.