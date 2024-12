Anticipazionitv.it - Sophie Codegoni: “Incontro con Basciano organizzato con l’inganno!”

Il 23 dicembre 2024, la rivista Chi ha diffuso delle immagini che ritraevanoe Alessandroinsieme alla loro figlia Celine. Gli scatti, che mostravano un momento apparentemente armonioso tra i due, hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando il sospetto di un ritorno di fiamma. Tuttavia,ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la verità.La smentita diAttraverso una storia pubblicata su Instagram,ha spiegato che l’immortalato da Chi non era né spontaneo né voluto. “Non c’è alcuna armonia tra noi,” ha dichiarato la, aggiungendo che l’intera situazione è stata procurata con. L’ex gieffina ha raccontato che l’è servito solo a creare nuovo materiale utile per il fascicolo legale in corso tra lei e Alessandro