Ilgiorno.it - Si apre il Giubileo. Invito a gesti di carità: "Riempiamoci di gioia"

Leggi su Ilgiorno.it

Le campane suoneranno a festa in 1.100 chiese della diocesi di Milano domenica, a mezzogiorno in punto. Dalla Basilica di Santo Stefano Maggiore di Milano alle 10.30 partirà una processione verso il Duomo, con canti in tutte le lingue. Poi, nel pomeriggio, si apriranno le porte delle 15 chiese giubilari. Così anche in Lombardia ci si prepara al, con i suoi riti. A Milano sono tre le chiese giubilari: Duomo, Basilica di Sant’Ambrogio e santuario Santa Maria dei Miracoli (San Celso); a Varese il Sacro Monte e la Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate; sono chiese giubilari il santuario Nostra Signora della Vittoria di Lecco e la Madonna del Bosco di Imbersago; il santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho e quello della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno; il santuario di San Pietro da Verona a Seveso e di Santa Maria delle Grazie a Monza; la chiesa dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, la basilica di Santa Maria Nuova di Abbiategrasso, la chiesa parrocchiale di San Martino e Santa Maria Assunta di Treviglio e la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Cernusco sul Naviglio.