Risparmio gestito in Italia | a novembre 42 miliardi di nuovi afflussi patrimonio oltre 2 500 miliardi

Nel mese diil mercatono delha registrato 4,2euro di, mentre ilha superato la soglia dei 2.500di euro, attestandosi a 2.504, anche grazie a un effetto performance pari a +1,6 per cento. Lo si evince dalla mappa dielaborata dall'Ufficio Studi di Assogestioni, basata sulle letture preliminari delle società che comunicano i dati mensilmente. Sostanzialmente in pareggio il bilancio di raccolta dei fondi aperti (+15 milioni), con obbligazionari sempre in positivo di 1,82e azionari in negativo per 1,39. L'effetto performance sui soli fondi aperti è stato dell'1,5%; infine, le gestioni di portafoglio hanno chiuso il mese dicon una raccolta netta di +4,12euro, di cui 832 milioni afferenti alle gestioni retail e 3,29a quelle istituzionali.