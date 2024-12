Puntomagazine.it - Parenti Serpenti: Il Natale secondo Monicelli

Una commedia amara che svela il lato oscuro dei legami familiariScheda del FilmTitolo originale:Anno: 1992Regia: MarioGenere: Commedia, DrammaticoDurata: 105 minutiCast principale:Marina ConfalonePaolo PanelliAlessandro HaberCinzia LeoneMonica ScattiniEugenio MasciariRecensioneIlè, per tradizione, il momento dell’anno dedicato alla famiglia, agli affetti e alla condivisione. Ma cosa accade quando la riunione familiare si trasforma in un campo di battaglia? Mario, con il suo inconfondibile tocco ironico e disincantato, offre una risposta in, una commedia nera che esplora il lato più cinico e crudele dei rapporti familiari.Ambientato in un piccolo paese abruzzese, il film racconta le vicende della famiglia Colapietro, che si riunisce nella casa degli anziani genitori, Saverio e Trieste, per le festività natalizie.