Sport.quotidiano.net - Pallavolo. Grandi risultati nei campionati regionali e provinciali. Colle è in testa. Larghi, Cus e La Bulletta da applausi

Volley senese dalle notevoli soddisfazioni nel femminile e nel maschile, sia neichegiunti a metà del cammino stagionale. In C maschile ilVolley (nella foto, dopo una vittoria) è al vertice a quota 29 insieme con Lap Club Arezzo, all’interno di un girone che annovera anche la Emma Villas La. Un bel percorso da parte del gruppo allenato da Alessandro Calosi, corte del contributo di interessanti prospetti in rampa di lancio. Nella Serie C femminile occupano buone posizioni, in sequenza, distanziate di un punto l’una dall’altra, Pgs Pietro, Cus Siena e La. In D femminile girone A la Giotti Victoria è a quota 9 in graduatoria, mentre nel maschile è la Fides Torrita a tenere alti i colori con la sua leadership ex aequo. Un primato in tandem con Firenze Volley.