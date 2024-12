Laprimapagina.it - OpenAI: disservizi globali per ChatGPT e altri software di intelligenza artificiale

Nella tarda serata di giovedì, i servizi di, inclusidi, hanno subito un significativoo, durato fino alle 5 del mattino di venerdì. Il problema è stato segnalato per la prima volta poco dopo le 20 italiane, quando il sito ufficiale di monitoraggio ha mostrato messaggi di errore relativi ai programmi della compagnia.Aggiornamenti continui fino all’albaha comunicato almeno dieci aggiornamenti nel corso della notte, spiegando in una nota ufficiale che eseguirà un’analisi completa per individuare le cause dell’interruzione. “Condivideremo i dettagli una volta completata l’indagine”, si legge nella dichiarazione.L’ultimo aggiornamento fornito dalla compagnia ha evidenziato “alti tassi di errore su, Sora e un sottoinsieme di API”.