Nuovo asse Bologna-Inter | pronti a trasferirsi 3 nerazzurri

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’quando si tratta di calciomercato è sempre rovente, soprattutto quando si parla di giovani. Questa volta, ad aumentare il livello delle temperature, è un triploesse da parte degli emiliani nei confronti di giocatori sotto contratto con ima in prestito presso ulteriori società, dove stanno mettendo in mostra nel migliore dei modi tutto il loro bagaglio.Ilvorrebbe concedere ad Italiano dei rinforzi di qualità nella prossima sessione invernale di mercato, in modo tale da avere una rosa maggiore a cui attingere per riconfermarsi tra le prime del nostro campionato ed ottenere nuovamente un pass per le competizioni europee della prossima stagione.I fratelli Esposito e AkinsanmiroLa società emiliana avrebbe già sondato il terreno per intavolare, sempre con la forma del prestito, una tripla operazione che vede coinvolti i fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, e Akinsanmiro, rispettivamente impegnati con le maglie di Empoli, Spezia e Sampdoria.