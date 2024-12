Nella legge di Bilancio spunta il fondo per le mense scolastiche e trenta milioni per le attività sportive per gli under 14

Leggi su Open.online

Ladi2025, che dopo il via libera alla Camera dei deputati attende ora l’approvazione definitiva del Senato, promette di portare cambiamenti significativi nel sistema scolastico del nostro Paese. Tra le novità più rilevanti, spicca l’istituzione di unda 500mila euro per il contrasto alla povertà alimentare a scuola, destinato a coprire i costi delleper le famiglie in difficoltà.previsto per le scuole primarie (infanzia ed elementari). Ma le misure destinate ai più giovani non si fermano qui:anche ilDote Famiglia, con 30di euro per sostenere l’accesso adextraper i ragazzi fino ai 14 anni, provenienti da famiglie a basso reddito. Inoltre, il governo ha intenzione di destinare 10,5di euro entro il 2027 a progetti educativi sia formali che non formali, ovvero sia dentro che fuori scuola.