Quotidiano.net - Nasce ’Iconic Fit’. Il comfort innovativo

Leggi su Quotidiano.net

Pierre Mantoux lancia, una collezione di sei capi essenziali, pensati per garantire il massimoe stile dalla mattina alla sera. Collant, parigine, gambaletti e leggings si fondono in un design raffinato e. La collezione proposta da Pierre Mantoux si distingue per l’utilizzo di Lycra® Adaptiv fiber technology, una tecnologia avanzata che offre una vestibilità personalizzata. I collan velati vanno dai 30 ai 120 denari. E.D.