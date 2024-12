Tpi.it - Monti (Ad di Enav): “Traffico aereo da record in Italia, assumeremo 400 controllori di volo”

Numeri daperche chiude il 2024 con due milioni di voli gestiti (in partenza, in arrivo e in transito) nei cielini. A sottolineare il grande lavoro svolto è stato Pasqualino, l’amministratore delegato diche al Corriere della Sera ha spiegato che “tra i grandi Paesi europei cresciamo di più, con un incremento del 10 per cento rispetto al 2023, altri devono ancora recuperare i valori del 2019, pre Covid. Si conferma la nostra efficienza e affidabilità”.Numerilegati a “diversi motivi. L’attrae sempre più turisti, volare è diventato più semplice e resta la forte voglia di muoversi. Lo spazioucraino chiuso e le tensioni in Medio Oriente, costringono a deviare alcuni flussi da noi”. E la crescita non sembra arrestarsi. Per il 2025 infatti si prevede “un aumento dei movimenti del 4 per cento rispetto al 2024, grazie anche al Giubileo che vedrà diverse attività charter.