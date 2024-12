Lanazione.it - Monossido killer, la casa appena ristrutturata diventa una trappola. Morta la madre, inchiesta per omicidio colposo

Forni di Sopra (Udine), 27 dicembre 2024 – “Ho la nausea e non riesco a camminare. Mi sembra di svenire”. Con un filo di voce Laura Chisciotti, 28 anni, residente a Montemurlo (Prato), ha telefonato al fidanzato a Montemurlo, nella notte fra Natale e Santo Stefano, per chiedere aiuto. La ragazza era in vacanza in Friuli, a Forni di Sopra, nelle montagne di Udine, insieme ai genitori, nellache avevanofinito di ristrutturare. Il fidanzato di Laura ha capito che qualcosa non andava e ha avuto la prontezza di riflessi di chiamare il 112 toscano che ha girato l’allarme ai colleghi in Friuli. Una spensierata vacanza in famiglia si è trasformata in tragedia. Ladella giovane, Patrizia Pontani, 66 anni, era giàa causa delle esalazioni didi carbonio con tutta probabilità sprigionate dalla caldaia, il padre Maurizio Chisciotti, 73 anni, era in condizioni disperate e Laura stava malissimo.