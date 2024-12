Mistermovie.it - Mister Movie | Mediaset domina il 2024: leader incontrastato tra TV, vince Canale 5

Leggi su Mistermovie.it

si afferma come il primo editore italiano nel, conquistando laship sia nel consumo tradizionale di TV e radio che nelle piattaforme on-demand. Un successo che si consolida anche sul target commerciale e nonostante la concorrenza di eventi sportivi.crossmediale con 96 milioni di contatti settimanaliIlsi è rivelato un anno di grandi successi per, che si posiziona come il primo editore italiano in assoluto,ndo sia il consumo televisivo e radiofonico tradizionale che quello on-demand. Il sistema crossmediale del Gruppo, come evidenziato nel comunicato ufficiale, raggiunge una copertura lorda settimanale di ben 96 milioni di contatti attraverso tutti i suoi mezzi di comunicazione.Boom degli ascolti digitali: superati i 10 miliardi di video vistiUn’ulteriore conferma della crescita diarriva dal settore digitale.