Milan allenatori senza panchina | la lunga lista dei disoccupati eccellenti

Quasi a metà della stagione 2024/25, sorprende vedere quantidi grande calibro siano ancorasquadra. Lae impressionante, con nomi che hanno scritto pagine importanti della storia recente del calcio e che ora attendono una nuova opportunità per tornare protagonisti. In cima allaspicca Zinedine Zidane, leggenda del Real Madrid e vincitore di tutto con i Blancos. Nonostante il suo straordinario palmarès, il tecnico francese è fermo dal 2021 e sembra attendere il progetto giusto per rimettersi in gioco. Subito dopo troviamo Massimiliano Allegri, che dopo l’addio tumultuoso alla Juventus non ha ancora trovato una nuova destinazione. Non sono più nelladei “” Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino, entrambi con un passato al PSG e Chelsea: oggi, i due sono rispettivamente commissari tecnici di Inghilterra e USA.