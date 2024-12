Sport.quotidiano.net - Mercato e risultati. Il Vernio cambia coach e Mezzana saluta l’attaccante Mugnaini. In Terza La Briglia ko

Per le formazioni pratesi, è tempo di ricaricare le batterie in quanto il ritorno in campo avverrà ormai nei primi giorni del 2025. C’è tempo per riposarsi, per iniziare pian piano a pianificare i prossimi impegni. Non mancano tuttavia ulteriori novità a livello di, con altre che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Iniziando ad esempio dalla Seconda Categoria: Salvatore Coschignano non è più l’allenatore del. L’ormai ex-tecnico rossoblù si è infatti dimesso nei giorni scorsi e la società sta lavorando per individuare al più presto il suo successore che avrà il compito di risalire la china e lasciare l’attuale ultimo posto nella classifica del girone C (anche se la vittoria rocambolesca contro il Chiesanuova può rappresentare un trampolino da sfruttare per rilanciarsi).