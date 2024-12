Cultweb.it - Manhattan, come finisce la commedia del 1979 con protagonista Woody Allen

termina con l’incontro tra Isaac Davis e Tracy, poco prima che quest’ultima si appresti a partire per Londra. La ragazza dice all’uomo di attendere con fiducia il suo ritorno.Isaac Davis () è un autore televisivo che ha da poco messo fine al suo secondo matrimonio. Inizia una relazione con la diciassettenne Tracy (Mariel Hemingway), sapendo che la storia avrà vita breve. Quando incontra il suo amico Yale (Michael Murphy), Isaac scopre scopre che l’uomo, nonostante egli sia sposato con Emily (Anne Byrne Hoffman), ha una liason per la giornalista Mary Wilke (Diane Keaton). Proprio Isaac, dopo aver incontrato la donna a una mostra fotografica, si lega a lei, dapprima con un’amicizia.I due protagonisti di(fonte: United Artists)Isaac, infatti, è in piena crisi.