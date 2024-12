.com - L’infedeltà in Italia: 1 italiano su 5 tradisce

Leggi su .com

Il noto sito per incontri extraconiugali con 85 milioni di iscritti in tutto il mondo ha deciso di condurre delle indagini per capire come le persone intendono il concetto di infedeltà e per quale motivo la compiono. In particolare, YouGov ha condotto uno studio internazionale (compresa) su persone comuni e Ashley Madison ha realizzato una sua ricerca sullo stesso tema interrogando gli iscritti alla piattaforma. Ne emerge che il 22% deglini (non iscritti al sito di incontri) è stato infedele almeno una volta nella sua vita, con un divario di genere che si sta progressivamente riducendo: il 26% degli uominini ha ammesso di aver tradito, rispetto al 19% delle donne. Questi dati evidenziano come il concetto di infedeltà stia evolvendo radicalmente, riflettendo cambiamenti più ampi nelle dinamiche sentimentali e nella percezione della sessualità all’interno delle relazioni.