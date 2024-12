Ilrestodelcarlino.it - Ladri scatenati a Fenile. Abitazioni nel mirino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Razziate alcunenei giorni scorsi nella frazione di. Il bottino è abbastanza elevato, tra oggetti preziosi e monili in oro, e ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Stando a quanto riferito dalle vittime dei furti, che hanno sporto denuncia alla polizia, si tratterebbe di una banda ben organizzata, che ha agito tra le 18 e le 21, approfittando della momentanea uscita dei proprietari. Una ragazza molto giovane e stata notata ferma fuori dalle case, forse per fare da “palo”, mentre i complici forzavano gli infissi. Difatti, al ritorno in casa, i proprietari hanno trovato porte e finestre danneggiate, probabilmente con un “piede di porco”. Un particolare insolito, che secondo le vittime dei furti farebbe pensare ai nomadi, e che hanno rubato collane, anelli, orecchini in oro, ma non hanno trafugato le collane di perle, anche di valore.