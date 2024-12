Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery sfiora l’impresa. Spaventa Verona e strappa un punto

Rana2 RANA VOLLEY: Zingel 10, Crtesia 10, D’Amico (L), Abaev 3, Keita 20, Cevalier 1, Sani 7, Jensen 2, Spirito, Bonisoi (L2), Vitelli, Mozic 18, Zanotti 1 All. Stoychev: Zhukouski 1, Antonov 2, Cubito, Vecchi, Demyanenko 13, Mattei, Comparoni 8, Petkovic, Fedrizzi 17, Marchiani, Cvanciger 10, Tatarov 19, Schalk, Marchisio (L) All. Ortenzi Parziali: 25-17 (22’), 25-16 (22’), 23-25 (30’), 17-25 (23’), 15-13 (22’) Arbitri: Salvati - Cesare Una battaglia di quasi due ore e venti, porta unpesantissimo a Grottazzolina.costretta a scendere in campo senza Petkovic (problema alla schiena) e che va sotto 2-0. Tutto finito? Nient’affatto perché laha mille vite e porta meritatamente la sfida al quinto set, rischiando anche il colpo grosso in un quinto parziale tiratissimo.