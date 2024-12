Quotidiano.net - La storia del professore di religione precario da 25 anni: lo Stato condannato a pagargli 73mila euro

Torino, 27 dicembre 2024 – Un docenteda 25. Un quarto di secolo passato fra supplenze e cattedre provvisorie. Una vita sperando una cattedra in ruolo, ma niente. Ora, però un tribunale ha stabilito che debba essere risarcito. Un risarcimento record tra i precari della scuola, stavolta pari addirittura a 73.711,44, tutti recuperati da un solo lavoratore a seguito del perdurare del suodi precarietà malgrado vi fossero tutte le condizioni per assumerlo in ruolo. Il risarcimento riguarda un docente dicattolica di Torino che ha alle spalle 25di supplenze: l'insegnante,da un quarto di secolo, ha deciso di rivolgersi al sindacato Anief, che esaminata la situazione ha presentato ricorso evidenziando al giudice la reiterazione di contratti a termine su cattedre vacanti e quindi il palese contrasto rispetto alle direttivepee e le indicazioni nazionali e sovranazionali, compresa la Costituzione, che combattono le mancate e ingiustificate immissioni in ruolo dopo un periodo di precariato di 36 mesi.