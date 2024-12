Quotidiano.net - Inps, arriva il nuovo portale per il Libretto famiglia: come funziona

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 dicembre 2024 – E’ online ildelall’interno della piattaforma telematica dell’dedicata alle Prestazioni di lavoro occasionali. Con le ultime innovazioni sarà più agevole per i committenti ricorrere a questa formula e monitorare il raggiungimento dei limiti economici previsti dalla legge. Il: che cosa è eNel Messaggio di qualche giorno fa si ricorda che possono fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali attraverso ilsoltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare le seguenti prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore: piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare.