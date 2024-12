Il sole scalda le giornate gelate notturne con picchi di -6C

Bergamonews.it - Il sole scalda le giornate, gelate notturne con picchi di -6°C

Una robusta cellula anticiclonica con massimi di pressione sull’Europa centrale convoglia correnti da nord-est piuttosto secche sulla nostra penisola e favorisce condizioni di tempo stabile su gran parte dell’Italia centro-settentrionale. Sulla Lombardia quindi proseguono condizioni di bel tempo e temperature in linea con i valori medi della terza decade di dicembre 1991-2020. Le previsioni del Centro Meteo Lombardo a cura di Francesco Sudati.Venerdì 27 dicembre 2024Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione., ma assenza di nebbia in pianura.Temperature: Senza variazioni di rilievo – In pianura minime comprese tra -6/-3 °C, massime comprese tra +7/10 °C.Zero termico intorno a 2800/3000 m.Venti: In pianura deboli occidentali, in alta montagna da deboli a temporaneamente moderati nord-orientali.