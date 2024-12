Lookdavip.tgcom24.it - I più letti del 2024 su Lookdavip

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Giunti a fine anno ci chiediamo quali sono i look che hanno attratto di più la curiosità dei lettori. Di solito sono i costumi, la lingerie e gli abiti da sposa. E quest’anno? Chiudiamo ilcon alcune conferme e qualche novità. Ecco quali sono stati i nostri pezzi più.Vip in intimoAnche Aurora Ramazzotti posa per IntimissimiSembra quasi scontato che il pezzo più letto susia su Belen Rodriguez in intimo. In realtà, ripercorrendo l’anno schivo della showgirl, non lo era affatto. A farle compagnia nella classifica dei pezzi piùc’è Aurora Ramazzotti, anche lei in mutande e reggiseno, anche lei del brand Intimissimi (lo stesso di Belen). Di lei piace (anche) l’ironia.>>>Belen Rodriguez mostra il lato B (e il lipgloss) nel palazzo storico<<<>>>Aurora Ramazzotti, dal tanga al body di pizzo: “Non staccate le etichette!”<<< Le notizie di News ViraliJeff Bezos e la manina sull’amica: video fa saltare nozze? Ecco cosa c’entra MuskBimbo rischia di soffocare in mensa, compagno eroe lo salva con la manovra di HeimlichCuriosità (e polemiche) in bikiniChiara Ferragni in bikini CF brandSul fronte bikini troviamo Chiara Ferragni, che però con il suo attira le critiche dei follower.